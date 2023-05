50 Nuances de jardins Au kiosque, 8 mai 2023, Parentis-en-Born.

Le mois de Mai annonce l’arrivée des beaux jours et tout pousse au jardin ! Il y a comme une envie de fleurir les allées, bordures ou jardinières, d’essayer de nouvelles espèces, de cultiver quelques légumes… et d’échanger ses graines ou plants entre particuliers ! Le Marché “50 Nuances de Jardins” revient avec ses nombreux exposants, son troc entre particuliers, la visite du domaine des Myrtilles, l’atelier maquillage et pour cette 3ème édition, assistez à l’atelier culinaire “Apprenez à combiner des produits locaux” du Chef Flo.

> Buvette et restauration sur place..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 17:00:00. EUR.

Au kiosque Place du Général de Gaulle

Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



The month of May announces the arrival of beautiful days and everything grows in the garden! There is a desire to flower the alleys, borders or window boxes, to try new species, to grow some vegetables? and to exchange seeds or plants between individuals! The « 50 Shades of Gardens » market is back with its numerous exhibitors, its bartering between individuals, the visit of the Myrtilles domain, the make-up workshop and for this 3rd edition, attend the culinary workshop « Learn how to combine local products » by Chef Flo.

> Refreshment bar and catering on the spot.

El mes de mayo anuncia la llegada del buen tiempo y ¡todo crece en el jardín! Hay ganas de poner flores en los caminos, arriates o jardineras, de probar nuevas especies, de cultivar algunas hortalizas… ¡y de intercambiar semillas o plantas entre particulares! Vuelve el mercado « 50 sombras de jardín » con sus numerosos expositores, sus trueques entre particulares, la visita de la finca de las Mirtilles, el taller de maquillaje y, para esta 3ª edición, asistir al taller culinario « Aprenda a combinar los productos locales » a cargo del Chef Flo.

> Refrescos y comida in situ.

Der Mai kündigt die Ankunft der schönen Tage an und im Garten wächst alles! Sie haben Lust, Ihre Wege, Rabatten und Blumenkästen mit Blumen zu schmücken, neue Arten auszuprobieren, Gemüse anzubauen und Samen oder Setzlinge untereinander zu tauschen Der Markt « 50 Nuances de Jardins » ist mit seinen zahlreichen Ausstellern, dem Tauschhandel zwischen Privatpersonen, dem Besuch der Domaine des Myrtilles, dem Make-up-Workshop und dem kulinarischen Workshop « Lernen Sie, lokale Produkte zu kombinieren » von Chefkoch Flo wieder da.

> Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Grands Lacs