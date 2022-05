PARENTHESES MUSICALES : GUILHEM DESQ Place du marché Paulhac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place du marché, le vendredi 13 mai à 20:30

Virtuose de la vielle à roue, Guilhem Desq donne un souffle de vie et d’innovation à cet instrument millénaire.

Entrée : 5€ – Gratuit pour les moins de 15 ans.

Vielle à roue électronique, musiques traditionnelles, modernes et improvisation Place du marché 1 place des tilleuls 31380 Paulhac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00

