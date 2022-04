PARENTHESES MUSICALES : CUARTETO TAFI Place du marché Paulhac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place du marché, le vendredi 29 avril à 20:30

Le Cuarteto Tafi apporte sa touche personnelle et originale à la world music, en mêlant du chant en espagnol poétique et engagé (douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse) au son de la Méditerranée orientale du bouzouki grec, à la douceur et la dextérité de la guitare flamenca et aux rythmes envoûtants des percussions afros-latines.

Entrée 5€ – Gratuit pour les moins de 15 ans.

La puissante fusion de la voix argentine et de la musique du monde. Place du marché 1 place des tilleuls 31380 Paulhac Haute-Garonne

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:00:00

