Paulhac

Eglise de Paulhac, le vendredi 6 mai à 20:30

Araëlle est né de l’initiative de deux sœurs, Sarah et Emmanuelle. Inspirées depuis l’enfance par les sonorités de la musique celtique, elles font vivre cette tradition musicale à travers l’union de leurs voix, portées par le son des instruments traditionnels : harpe celtique, bodhrán, guitare, whistles.

Entrée : 5€ – Gratuit pour les moins de 15 ans.

Chants Celtiques traditionnels, guitare, harpe celtique, tin and low whistles, bodhràn. Eglise de Paulhac 1 place des tilleuls 31380 Paulhac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:00:00

