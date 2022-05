PARENTHESES MUSICALES : A FUNTANA Eglise de Paulhac Paulhac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le vendredi 20 mai à 20:30

“A Funtana”, c’est l’histoire de trois femmes qui, après des parcours musicaux différents, se sont réunies autour d’un amour commun profond pour la terre de Corse, sa culture, sa musique et ses polyphonies en particulier, dont elles se sont imprégnées avec passion, jusqu’à la source. Elles se retrouvent pour servir ces chants qui les bouleversent tant, de par leur caractère profond, généreux, authentique, avec plaisir, exigence et humilité.

Entrée 5€ – Gratuit pour les moins de 15 ans.

Chants polyphoniques Corses Eglise de Paulhac 1 place des tilleuls 31380 Paulhac Haute-Garonne

