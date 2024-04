Parenthèse Vigneronne Initiation à la dégustation Ammerschwihr, mardi 2 janvier 2024.

Les reflets, les larmes ou les jambes, le nez, les arômes, les saveurs… Découvrez l’art et la manière de déguster les Grands Crus d’Alsace au Domaine Pierre Adam…

Envie de vous initier à la dégustation des vins d’Alsace ?

Vous aurez l’opportunité de percer les mystères des vins d’Alsace grâce à trois de vos sens la vue, le goût et l’odorat. En toute simplicité et convivialité, nous vous invitons à une découverte des grandes phases de la dégustation, puis une mise en pratique sur une sélection de 7 vins, dont 2 Grands Crus du Domaine Pierre Adam.

Une manière simple d’acquérir les bases de la dégustation dans une ambiance chaleureuse.

Le petit plus une bouteille de Riesling Grand Cru Kaefferkopf offerte à l’issue de la dégustation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-12-30

8 rue du Lieutenant Mourier

8770 Haut-Rhin Grand Est

