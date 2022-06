Parenthèse Sauvage Saint-Sève, 2 juillet 2022, Saint-Sève.

Parenthèse Sauvage

1 Lieu-dit Marcha Saint-Sève Gironde

2022-07-02 14:30:00 – 2022-07-02 18:30:00

Saint-Sève

Gironde

Saint-Sève

EUR 0 0 Portes ouvertes au jardin : entre nourricier et sauvage, découvrez un lieu ayant poussé sur les racines de la permaculture, de la sobriété heureuse et de l’autonomie.

Visites, animations autour des plantes, découverte d’une tiny house, goûter sauvage et contes par Stéphanie Lafitte…

Portes ouvertes au jardin : entre nourricier et sauvage, découvrez un lieu ayant poussé sur les racines de la permaculture, de la sobriété heureuse et de l’autonomie.

Visites, animations autour des plantes, découverte d’une tiny house, goûter sauvage et contes par Stéphanie Lafitte…

+33 6 51 47 09 40

Portes ouvertes au jardin : entre nourricier et sauvage, découvrez un lieu ayant poussé sur les racines de la permaculture, de la sobriété heureuse et de l’autonomie.

Visites, animations autour des plantes, découverte d’une tiny house, goûter sauvage et contes par Stéphanie Lafitte…

jardin kamis

Saint-Sève

dernière mise à jour : 2022-06-24 par