Parenthèse Sauvage Saint-Sève, 2 juillet 2022, Saint-Sève.

Parenthèse Sauvage

2022-07-02 – 2022-07-02

Journée portes ouvertes au jardins, venez découvrir ce lieu entre nourricier et sauvage, ayant poussé sur les racines de la permaculture, de la sobriété et de l’autonomie.

Découvrez aussi leur mini maison mobile & auto-construite.

Dégustez les gâteaux et sorbets sauvages.

Participez à un atelier nature autour des plantes.

Et terminez votre journée par un conte de Stéphanie Laffite » Des belles et des bêtes », à 17h.

+33 6 51 47 09 40

Jardin des Kamis

