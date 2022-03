Parenthèse relaxation Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Parenthèse relaxation Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel, 19 mars 2022, Villenave-d'Ornon. Parenthèse relaxation

Salle Guy Dussomier, espace Jacques Brel, le samedi 19 mars à 10:30

Comment apprendre à se déstresser ? ———————————– ### L’association Résonnance avec soi, vous propose un moment avec la technique de relaxation Jacobson. * Mieux gérer les réactions émotionnelles * Diminuer le niveau général de stress * Faciliter un sommeil réparateur Prévoir une tenue confortable, un tapis, un coussin, un plaid et une bouteille d’eau.

Participation libre • Durée : 1 h

Les bienfaits d’une relaxation guidée Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel Adresse 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Parenthèse relaxation Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel 2022-03-19 was last modified: by Parenthèse relaxation Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel Salle Guy Dussomier,espace Jacques Brel 19 mars 2022 espace Jacques Brel Villenave-d'Ornon Salle Guy Dussomier Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde