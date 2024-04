Parenthèse points parenthèse titre en toutes lettres Pisteurs d’Etoiles 2024 Obernai, dimanche 28 avril 2024.

Sébastien Le Guen s’entraîne à noter et dessiner ce qu’il entend. Ensuite il construit une sorte d’ethnologie ludique mélangeant fil-de-fer, mots et textes captés en direct. Allez à sa rencontre !

Pendant 3 jours, Sébastien Le Guen s’installe dans l’espace public et s’y entraîne. Il note et dessine ce qu’il entend, ce qu’on lui dit et il utilise cette matière pour construire une sorte d’ethnologie ludique spontanée, sans aucune méthode. Puis, il propose une restitution qui mélange fil-de-fer, mots et textes captés, comme pour dérouler le film de ces quelques jours. Il construit en direct, comme le lien rétabli entre un artiste, un espace et le public. Joyeux, simple, essentiel.

Allez à la rencontre de Sébastien sur la Place du Marché du 28 au 30 avril lors de sa phase d’observation !

À l’issue de la représentation de 11h, un verre de l’amitié vous est proposé pour fêter l’ouverture du Festival ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-05-01

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com

