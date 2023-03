Parenthèse (Paris) LE 13EME ART, 16 mai 2023, PARIS.

Parenthèse (Paris) LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2023-05-16 à 19:30. Tarif : 25.0 à 59.0 euros.

Le 13ème Art (L-D-21-004320) présente ce spectacle. PARENTHESEUn voyage artistique où la rencontre de la Musique et de la Danse vous feront vibrer à l’unisson.Autour de ses chorégraphies subtiles et poétiques, Isabelle Stanlowa rassemble sur scène danseurs et musiciens.La participation de danseurs de l’Opéra de Paris, du Jeune Ballet de Paris Stanlowa et des musiciens de la fondation Gautier Capuçon raviront les sens.La diversité des tableaux, mêlant danse classique et contemporaine, vous offre un spectacle riche en émotions.Une balade au cœur du son et du mouvement, sur les chefs d’œuvre des plus grands compositeurs classiques et contemporains.Réjouissant et émouvant, venez ouvrir une PARENTHÈSE qu’il vous sera difficile de fermer !Durée 1h sans entracteEquipe artistiqueDirection artistique, mise en scène et chorégraphies : Isabelle STANLOWAMusiques : Pascal AMOYEL, Jean Sébastien BACH, Frédéric CHOPIN, Claude DEBUSSY, Michel LEGRAND, Jules MASSENET, Wolfgang Amadeus MOZART, Max RICHTER, Camille SAINT SAËNS, Antonio VIVALDI Danseurs de l’Opéra National de Paris, Danseurs du Jeune Ballet Stanlowa, Isabelle Stanlowa Danseurs de l’Opéra National de Paris, Danseurs du Jeune Ballet Stanlowa, Isabelle Stanlowa

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

