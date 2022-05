PARENTHÈSE NATURE Rettel Rettel Catégories d’évènement: Moselle

Rettel

PARENTHÈSE NATURE Rettel, 8 mai 2022, Rettel. PARENTHÈSE NATURE Rettel

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 12:00:00 12:00:00

Rettel Moselle Accompagnés d’un animateur, découvrez une matinée printanière au bord de l’eau. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de votre inscription. Prévoir des chaussures de marche. La visite se déroule de 10h à 12h et s’adresse à tout public. Sur réservation au 03 82 88 77 49. +33 3 82 88 77 49 Rettel

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rettel Autres Lieu Rettel Adresse Ville Rettel lieuville Rettel Departement Moselle

Rettel Rettel Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rettel/

PARENTHÈSE NATURE Rettel 2022-05-08 was last modified: by PARENTHÈSE NATURE Rettel Rettel 8 mai 2022 Moselle Rettel

Rettel Moselle