le samedi 23 avril à Embarcadère Vauban Promenade

Sur un fond de playlist mainstream, les Garden Boys prennent un malin plaisir à revisiter en acoustique et à 4 voix harmonisées, les standards de la chanson et de la variété (Gainsbourg, Téléphone, The Beatles, Amy Winehouse…). Entre le son des guitares sèches, et celui des voix amplifiées, on reconnait aisément ou ils veulent nous emmener ces saltimbanques de la chanson française. Ils veulent vous faire chanter ! C’est vrai qu’entre un concert acoustique, un quizz musical et un karaoké des familles, il n’y a qu’un pas. Et les Garden boys l’ont franchi sans hésiter ! Parce qu’une garden party ou une fête entre amis n’est pas parfaitement réussie sans les Garden boys, il est temps de penser à faire du barouf en musique avec ces artistes de rue aux milles talents.

Entrée libre

Les Garden Boys, Proposé par l’Ame Strong

Embarcadère Vauban Promenade Rue de Dunkerque Gravelines Gravelines Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T15:30:00;2022-04-23T16:30:00 2022-04-23T18:00:00