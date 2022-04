Parenthèse livres Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Parenthèse livres Mourenx, 9 avril 2022, Mourenx. Parenthèse livres Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre ren- dez-vous littéraire qui sera consacré au roman de Jodi Picoult Mille petits rien. Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre ren- dez-vous littéraire qui sera consacré au roman de Jodi Picoult Mille petits rien. +33 5 59 80 58 80 Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre ren- dez-vous littéraire qui sera consacré au roman de Jodi Picoult Mille petits rien. Pixabay

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Parenthèse livres Mourenx 2022-04-09 was last modified: by Parenthèse livres Mourenx Mourenx 9 avril 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques