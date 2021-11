Parenthèse Littéraire en Chalosse-Tursan Geaune, 27 novembre 2021, Geaune.

Parenthèse Littéraire en Chalosse-Tursan Place de l’Hôtel de ville Dans la bastide Geaune

2021-11-27 14:30:00 – 2021-11-27 Place de l’Hôtel de ville Dans la bastide

Geaune Landes Geaune

EUR (Des) Informations pour parler information et désinformation (fake news), avec les auteurs : David Colon et Alain de Chalvron !

14 h 30 : Remise du prix Lire en Tursan avec le jury et les auteurs sélectionnés, suivie des débats animés par Thomasz Ryba :

15 h Rencontre avec David Colon

16 h Rencontre avec Alain de Chalvron

17 h Dédicaces.

(Des) Informations pour parler information et désinformation (fake news), avec les auteurs : David Colon et Alain de Chalvron !

14 h 30 :Remise du prix Lire en Tursan avec le jury et les auteurs sélectionnés.

15 h Rencontre avec David Colon

16 h Rencontre avec Alain de Chalvron

17 h Dédicaces.

(Des) Informations pour parler information et désinformation (fake news), avec les auteurs : David Colon et Alain de Chalvron !

14 h 30 : Remise du prix Lire en Tursan avec le jury et les auteurs sélectionnés, suivie des débats animés par Thomasz Ryba :

15 h Rencontre avec David Colon

16 h Rencontre avec Alain de Chalvron

17 h Dédicaces.

D.Leliard

Place de l’Hôtel de ville Dans la bastide Geaune

dernière mise à jour : 2021-11-20 par