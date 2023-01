Parenthèse littéraire Bandes Dessinées Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École OT Haut Val De Sèvre Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-04-01 14:30:00 – 2023-04-01 16:30:00

Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Les bulles sont à l’honneur à la médiathèque avec une parenthèse 100% BD.

Venez découvrir une sélection de livres en compagnie des bibliothécaires.. Pour ados et adultes

+33 5 49 16 58 75

