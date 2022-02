Parenthèse en Vendée CAMPING LES SIRÈNES, 3 juillet 2022, Saint-Jean-de-Monts.

Parenthèse en Vendée

du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet à CAMPING LES SIRÈNES

Cap sur la Vendée pour profiter de l’été ! Tu as envie de «te vider la tête» et de passer de bons moments, de rencontrer de nouveaux amis et entretenir ta forme physique ? C’est sur la côte de lumière qu’il faut venir ! Chaque jour nous te proposons de démarrer la journée par des activités sportives, à la piscine, à la plage ou en forêt ! Nous enjamberons aussi nos VTT pour faire des balades sur les pistes cyclables aménagées de Saint-Jean-de-Monts. Au cours du séjour, une séance de char à voile te permettra de vivre des sensations de vitesse sur la plage. Tu pourras aussi défier les vagues lors d’une session de Paddle. Au plein coeur de la forêt de pins, nous te réservons une après-midi dans les cimes. Ton sens de l’équilibre sera mis à l’épreuve sur les différents parcours du parc accrobranche. L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreux jeux collectifs et des parties de beach-volley sur la plage… Sans oublier les baignades à l’océan et à la piscine du camping… et la fameuse sortie au parc Aquatique !

549 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CAMPING LES SIRÈNES Saint Jean de Monts Saint-Jean-de-Monts Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T08:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T20:00:00