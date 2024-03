Parenthèse de printemps Village du Camp Vert Pléneuf-Val-André, dimanche 21 avril 2024.

Parenthèse de printemps dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 28 avril Village du Camp Vert 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T12:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T13:30:00+02:00 – 2024-04-28T14:30:00+02:00

Tu aimerais partir en vacances à la mer ? Faire plein de jeux, laisser parler ta créativité et explorer ce qui t’entoure ? Ce séjour est fait pour toi !

Le lieu et les environs

Nous séjournerons au Village du Camp Vert, un gîte à la campagne sur la commune de Pléneuf-Val-André. Tu dormiras dans une chambre avec 2 ou 3 autres enfants. Nous aurons une grande salle à manger et une salle d’activité pour y réaliser plein d’idées ! Le gîte est entouré de grands espaces verts où nous pourrons jouer. Nous pourrons voir la mer depuis le lieu et y aller à pied facilement. Nous serons proche de la très belle plage de Saint-Pabu (600m), une immense plage de sable blanc, bordée de dunes sauvages. Nous pourrons aussi partir explorer plus loin les villages d’Erquy et Pléneuf-Val-André en partant en petits groupes avec le mini-bus. Nous pourrons par exemple aller découvrir leur port, leur marché, des bâtiments historiques et autres trouvailles.

Les activités

Partir en colo à la Bidouillerie c’est comme partir à l’aventure ! Découvrir un nouvel endroit, découvrir de nouvelles activités, aller explorer les environs, trouvez des trésors ! Lors de ce séjour à la mer, nous pourrons faire de nombreuses activités au bord de l’eau… Des jeux sur la plage, des châteaux de sable et des circuits de billes, marcher dans les rochers, faire des randonnées le long des dunes, observer les crustacés, regarder le soleil se coucher sur la mer…

Nous aurons avec nous plein de matériel pour faire des activités créatives et des activités d’expression. Par exemple, faire de la peinture ou des bijoux, fabriquer des courriers rigolos, créer des spectacles, faire un reportage photo, écrire un journal, enregistrer une émission de radio… Tu pourras aussi participer à des veillées, c’est-à-dire une activité le soir après-manger, pour continuer de s’amuser avant d’aller se coucher. Et si pour toi les vacances sont aussi faites pour se reposer, tu pourras aussi choisir de te prélasser, lire, dessiner, rêver…

La colo à la Bidouillerie c’est aussi une aventure collective… Rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à vivre ensemble, participer aux tâches du quotidien, prendre part aux décisions de groupe, se créer de chouettes souvenirs toustes ensemble ! Nous serons un groupe de 30 : 24 enfants de 6 à 12 ans et une équipe de 6 animateurices pleine d’énergie, de douceur, de surprises et d’idées pour s’amuser ! Chaque séjour à la Bidouillerie est unique puisque le programme c’est toi qui le fait ! Il y aura différents moments dans la journée où tu pourras exprimer tes idées d’activités et tes ressentis sur la colo. Le programme sera fait avec les propositions de tout le monde, et tu pourras choisir ce que tu veux faire. L’occasion de laisser parler ton imagination et de faire ce qu’il te plaît !

La colo est organisée pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et aux choix de menu. L’occasion de profiter d’une cuisine professionnelle pour relever tous les défis culinaires !

Le rendez-vous aura lieu sur place le dimanche en milieu d’après-midi.

Village du Camp Vert 3 Chemin de la ville Rouault 22370 Pléneuf-Val-André (22) Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne