Parenthèse d'automne Centre Valentin Abeille Portivy, dimanche 20 octobre 2024.

Parenthèse d’automne dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 octobre Centre Valentin Abeille 600

Début : 2024-10-20T14:00:00+02:00 – 2024-10-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-27T00:00:00+02:00 – 2024-10-27T14:00:00+01:00

Tu aimes les grands jeux sur la plage, regarder le soleil se coucher sur la mer, faire des supers randonnées, bricoler et faire pleins d’activités manuelles ? Ce séjour est fait pour toi ! Rejoins-nous à St-Pierre de Quiberon pour vivre un séjour de la Bidouillerie sur les petites vacances.

Les incontournables de nos séjours

Chaque séjour à la Bidouillerie est unique puisque le programme c’est toi qui le fait ! Que ce soit par le moyen d’une boîte à idées, d’une criée journalière ou d’un moment de discussion, chaque personne pourra proposer et participer aux activités qu’elle souhaite. L’occasion de laisser parler ton imagination et de faire ce qu’il te plaît !

Passe ton permis à outil pour construire toutes sortes d’objets grâce à l’atelier bricolage ! Et si pour toi les vacances sont aussi faites pour se reposer, profite du temps « Ne rien faire » pour te prélasser dans le salon du gîte avec vue sur la mer !

La colo est organisée pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de profiter d’une grande cuisine professionnelle pour relever tous les défis culinaires.

N’hésite pas à partager tes spécialités de gourmet en proposant tes recettes préférées

Le lieu et les environs

Nous logerons dans le gîte Valentin Abeille du centre PEP le grand Larg (clique ici pour voir leur site internet).

Tu dormiras dans des chambres avec des lits superposés et une salle de bain privative (c’est à dire une salle de bain par chambre !). Nous aurons accès à un grand réfectoire pour manger et faire des activités ainsi qu’à un salon avec vue sur mer pour vivre de supers veillées !

L’environnement est exceptionnel, nous serons littéralement entouré.es par la plage. Depuis l’Isthme de Penthièvre jusqu’à la Pointe du Conguel, nous pourrons partir à la découverte de la presqu’île de Quiberon, bordée à l’ouest par sa Côte Sauvage façonnée par l’océan, à l’est par les plages de sable fin du Mor Braz.

Le sentier des douaniers nous permettra de découvrir la côte sauvage et ses falaises granitiques déchiquetées par l’assaut des vagues. Au loin, les îles du Ponant et le grand large nous invitent à la rêverie ou à l’aventure.

Centre Valentin Abeille 29 Avenue de Groix | 56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON Portivy 56510 Morbihan Bretagne