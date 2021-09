Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris PARENTHESE #1 / PERMADANSE L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

PARENTHESE #1 / PERMADANSE L'Alimentation Générale, 22 octobre 2021, Paris.

de 20h à 5h

payant

Le collectif marseillais investit L’ALIM et propose une déviation en deux parties mêlant performance live et clubbing de 20h à 5h. Le collectif marseillais investit L’Alim et propose une déviation en deux parties mêlant performance live et clubbing de 20h à 5h. Un espace-temps ralenti, où l’espace sonore et la danse se mêlent dans une performance intime de 45min, une parenthèse. Le duo musical & et la chorégraphe ont construit ce projet en mêlant conjointement musique, danse et lumière. Les artistes nous transportent dans l’univers de la fête, là où les corps peuvent se mouvoir et s’entremêler au rythme de la musique. Mais ici, on reste spectateur de ce phénomène pour mieux se remémorer ces instants où nous dansions et échangions, de porter un regard extérieur sur un monde en suspend. Une programmation club jusqu’au petit matin, avec pour cheffes d’orchestre : Shefox, Mel C, Charleeps Le public n’est plus spectateur, mais acteur. Il se met en mouvement et doit s’abandonner au rythme de la musique. La nuit sera festive et va unir les amoureux•ses de la danse et de la musique. Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

