Nous animerons la prochaine réunion d’échange sur la parentalité le jeudi 14 avril 2022 à 18h00, avec la psychologue Céline BUTTIN. Le thème sera le suivant : **Quand les écrans nous font écran… et nous mettent à cran !** Outre le jeu de mots rigolo du nom de ce thème, les écrans peuvent être définis par : « ce qui s’interpose, s’intercale et dissimule ». S’il est difficile de nier les avancées majeures permises par l’ère d’internet et des nouvelles technologies de communication, force est de constater qu’aujourd’hui les écrans sont partout. Portables, télévisions, ordinateurs, enceintes connectés, lave-linges connectés… micro-ondes connectés ! Difficile d’y échapper. Or face à cette sur-connexion nos enfants sont fortement sollicités. De nombreuses études ont démontré les risques d’une forte consommation des écrans. Malheureusement, la « déconnexion » peut parfois être difficile et sujette aux disputes (qu’il s’agisse des enfants ou des adultes d’ailleurs). Alors comment trouver des parades face aux écrans ? Et comment en parler à ses enfants ? Nous vous proposons de venir échanger avec nous sur ce sujet le 14 avril prochain. **Celle-ci se déroulera dans nos locaux au 47 boulevard du pré plantin.**

Le prochain thème choisi par nos groupes de parents portera sur l'utilisation des écrans dans la famille « Quand les écrans nous font écran… et nous mettent à cran! ».

