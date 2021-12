Saint-Hilaire-du-Harcouët Ludothèque La Cabane à Jeux Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët [Parentalité] Le LAEP vous accueille Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

du vendredi 14 janvier 2022 au vendredi 1 juillet 2022 à Ludothèque La Cabane à Jeux

Échanger, partager, jouer avec votre enfant, dans un lieu adapté … Rencontrer, partager, échanger avec d’autres parents, adultes … Venir se poser, prendre du temps. **2 accueillantes à votre écoute** _L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte accompagnant._

Gratuit et anonyme. Inscription obligatoire. Port du masque obligatoire pour les adultes.

Ludothèque La Cabane à Jeux 36 boulevard Victor Hugo à Saint-Hilaire-du-Harcouët

2022-01-14T09:30:00 2022-01-14T11:30:00;2022-01-28T09:30:00 2022-01-28T11:30:00;2022-02-25T09:30:00 2022-02-25T11:30:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T11:30:00;2022-03-25T09:30:00 2022-03-25T11:30:00;2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T11:30:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T11:30:00;2022-05-20T09:30:00 2022-05-20T11:30:00;2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T11:30:00;2022-07-01T09:30:00 2022-07-01T11:30:00

