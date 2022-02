Parentalité : échanges sur la parentalité le 10 mars UDAF 58 Nevers Catégories d’évènement: Nevers

UDAF 58, le jeudi 10 mars à 18:00

Nous animerons la prochaine réunion d’échange sur la parentalité le jeudi 10 mars 2022 à 18h00, avec la psychologue Céline BUTTIN. Celle-ci aura pour thème : **Comment s’aérer l’esprit en famille ?** La morosité s’invite dans notre quotidien… Alors comment se changer les idées en famille? Voilà un beau défi à saisir pour mieux rebondir. Cela peut aussi être l’occasion de réfléchir ensemble sur les conditions à mettre en œuvre pour que tout se déroule au mieux entre les différentes générations ainsi qu’entre les différents caractères, rythmes et habitudes de vies. Le tout en prenant compte de ses propres besoins. Nous vous proposons d’y réfléchir et d’en échanger ensemble le 10 mars prochain. Cette soirée-débat est ouverte à tous : parents, professionnels, familles d’accueil, grands-parents… **Elle se déroulera dans nos locaux : 47 boulevard du Pré Plantin à Nevers.**

