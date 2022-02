[Parentalité] Café des parents Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Forum du Mortainais, le vendredi 4 mars à 20:30

Temps convivial pour échanger entre parents. Animé par Gladys Rauwel, accompagnatrice en parentalité « Au coeur du lien ».

Entrée gratuite et sur inscription. Port du masque obligatoire.

Comment trouver les bons mots avec nos enfants et nos ados ? Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain Manche

