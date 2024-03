Parempuyre sur mer Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Parempuyre, samedi 1 juin 2024.

Parempuyre sur mer Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Samedi 1 juin, 14h00 Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

Sur la rive gauche de la Garonne, Parempuyre a l’originalité d’être constituée d’une multitude de paysages qui lui donnent une richesse patrimoniale et environnementale rare.

Cette balade pédestre sera l’occasion de découvrir un univers pris entre deux mondes très différents.

D’un côté, le territoire communal de Parempuyre est fait de croupes graveleuses et sableuses caractéristiques du paysage médocain. Mais du côté du fleuve, l’autre partie de la commune est faite d’étendues marécageuses nées des alluvions de la Garonne.

Deux territoires bien distincts qui n’ont pas la même histoire et que les hommes n’ont pas mis en valeur de la même façon.

Animée par : Terre & Océan

