Pareil, pas pareil Sainte-Marie, 9 novembre 2021, Sainte-Marie.

Pareil, pas pareil 2021-11-09 – 2021-11-09

Sainte-Marie Ille-et-Vilaine Sainte-Marie Ille-et-Vilaine Bretagne

Marionnettes et manipulation de papiers par la Cie On t’a vu sur la pointe

De 3 mois à 3 ans, Durée 23 min

Dans un cube, on ne voit que les arêtes, deux feuilles de papier sont posées.

Une blanche, une kraft.

Pareil, pas pareil.

Sur Réservation.

mediatheque@sainte-marie35.fr

Marionnettes et manipulation de papiers par la Cie On t’a vu sur la pointe

De 3 mois à 3 ans, Durée 23 min

Dans un cube, on ne voit que les arêtes, deux feuilles de papier sont posées.

Une blanche, une kraft.

Pareil, pas pareil.

Sur Réservation.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT – PAYS DE REDON SIT BretonSIT Breton