Paréidolies, spectable musical jeune public le 7 décembre 2022

Paréidolies, spectable musical jeune public le 7 décembre 2022

Foyer Familial Avenue des tilleuls Cambremer Calvados

2022-12-07 16:00:00 – 2022-12-07

Foyer Familial Avenue des tilleuls

Cambremer

Calvados

Cambremer

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque ‌vous propose un spectacle jeune public pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

Le mercredi 7 Décembre au Foyer Familial, séances à 11h et à 16h

La durée du spectacle est de 30 minutes

PAREIDOLIES

« Dans son jardin sonore, au milieu de ses instruments, il y a lui et il y a l’autre.

Lui fait ce qu’il sait faire le mieux : de la musique.

C’est son quotidien, sa routine, son passe-temps. C’est sa raison d’être là.

Mais quand les vibrations de ses instruments ne résonnent plus en lui, il comprend qu’il lui faut affronter quelque chose de nouveau : le changement…

En modifiant son environnement, il va alors réinventer son chez-lui et donner un nouveau visage à sa créativité. Les instruments se transforment, chantent, dansent, discutent, se chahutent…

Et quand le calme revient enfin, ce n’est que pour mieux accueillir une autre voix. Une voix multiple venant de celui que l’on voyait mais que l’on ne regardait pas… l’autre « .

plaisirdelire-cambremer@laposte.net +33 2 31 31 13 76

