PARÉIDOLIES SEL Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

PARÉIDOLIES SEL, 8 avril 2022, Sèvres. PARÉIDOLIES

du vendredi 8 avril au dimanche 15 mai à SEL

Qui n’a jamais vu la silhouette d’un animal se profiler dans un nuage ? Qui n’a jamais eu peur la nuit en croyant apercevoir une tête de diable qui bouge dans un arbre ? Têtes, masques et animaux, capturés à toute heure du jour ou de la nuit, Erwan les a stockés sur un support numérique. “Sans aucun trucage.” Au fil des jours et des années, ces images ont peu à peu constitué un album original et amusant dont il présente ici une sélection. **Rencontre avec l’artiste** **Vendredi 8 avril à partir de 18h30**

Entrée libre

Les images rêvées d’Erwan Mirabeau – Photographies SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T17:00:00 2022-04-08T21:00:00;2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T21:00:00;2022-04-10T14:30:00 2022-04-10T20:00:00;2022-04-12T14:30:00 2022-04-12T20:00:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-14T17:00:00 2022-04-14T21:00:00;2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T21:00:00;2022-04-16T17:00:00 2022-04-16T21:00:00;2022-04-17T14:30:00 2022-04-17T20:00:00;2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T20:00:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T20:00:00;2022-04-21T17:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T17:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T21:00:00;2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T20:00:00;2022-04-26T14:30:00 2022-04-26T20:00:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T20:00:00;2022-04-28T17:00:00 2022-04-28T21:00:00;2022-04-29T17:00:00 2022-04-29T21:00:00;2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T21:00:00;2022-05-01T14:30:00 2022-05-01T20:00:00;2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-05T17:00:00 2022-05-05T21:00:00;2022-05-06T17:00:00 2022-05-06T21:00:00;2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T21:00:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T20:00:00;2022-05-10T14:30:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-12T17:00:00 2022-05-12T21:00:00;2022-05-13T17:00:00 2022-05-13T21:00:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu SEL Adresse 47 grande rue, 92310 Sèvres Ville Sèvres lieuville SEL Sèvres Departement Hauts-de-Seine

SEL Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

PARÉIDOLIES SEL 2022-04-08 was last modified: by PARÉIDOLIES SEL SEL 8 avril 2022 SEL Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine