Paréidolie – Salon du dessin contemporain

2022-08-27 – 2022-08-28

Le rendez-vous du Dessin Contemporain, à Marseille, le dernier week-end d’août.



Par son format volontairement court, intimiste et convivial, Paréidolie est devenu

en quelques années l’un des salons qui comptent sur le marché, où la découverte

est à la hauteur de la curiosité des regards, ou la contrainte de l’espace se transforme en exigence de qualité, ou collectionneurs, institutionnels et grand public ont plaisir à se retrouver à la fin de l’été et à l’orée d’une nouvelle saison artistique !



Paréidolie investit l’intégralité des murs du Château de Servières dans le 4 e

arrondissement de Marseille, soit un espace de près de 1000 m² partagé entre la

quinzaine de galeries sélectionnées, les artistes et structures invités, les espaces librairie – débats – rencontre et bien sûr, un lieu pour se détendre, se rencontrer et se restaurer.



La sélection des galeries est confiée à un comité artistique indépendant, présidé

par Jean de Loisy et réunissant collectionneurs, artistes, curateurs et galeristes :

Nicolas Daubanes, Thierry Forien, Josée Gensollen, Laurent Godin, Pascal Neveux,Marine Pagés, Michèle Sylvander et Gérard Traquandi



Les deux jours de Salon sont précédés d’une visite de presse et ponctués d’un programme de rencontres, visites et soirées dans les Musées de la Ville, au FRAC, dans les sites partenaires de la Saison du Dessin et auquel sont conviés collectionneurs, institutionnels et personnalités du monde de l’art

http://www.pareidolie.net/

