6Mic, le vendredi 11 mars à 20:00

Pour cette première édition 2022 des événements PAREA dans cette salle hors norme, c’est l’Agence PAREA qui veut vous présenter son roster d’artistes et vous faire taper |TRÈS| fort du pied, pour une de ses soirées | Safe Room | axées sur une esthétique musicale techno/indus et des espaces physiques de liberté assumés. ▪ Des espaces de liberté, sans jugement ou animosité où les personnes peuvent danser, profiter et s’exprimer tout en se sentant libres d’être elles-mêmes, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre et/ou leur origine. ▪ Une programmation musicale de qualité avec des artistes de la scène locale, marquée par des esthétiques HOUSE / BASS MUSIC / TECHNO / INDUS / RAVE. ▪ Une ambiance électrique, humide, et brumeuse, dans le partage et la bienveillance, à jauge intime et à prix accessible. Line Up: Agence PAREA : C42L – [https://soundcloud.com/c42l](https://soundcloud.com/c42l) FOLCO – [https://soundcloud.com/folcobottero](https://soundcloud.com/folcobottero) GONTHIER – [https://soundcloud.com/gonthier](https://soundcloud.com/gonthier) IZADORA – [https://soundcloud.com/izadora](https://soundcloud.com/izadora) KE:TR – [https://soundcloud.com/ketrmusic](https://soundcloud.com/ketrmusic) MOHER – [https://soundcloud.com/moher-le](https://soundcloud.com/moher-le) Guests : TTRISTANA – [https://soundcloud.com/ttristanafkap](https://soundcloud.com/ttristanafkap) +2 ??? Tarifs Early 12€ Plein 15€ Adhérents 10€ Adhésion 2022: [https://bit.ly/3L9HgK5](https://bit.ly/3L9HgK5) Parea appliquera les consignes sanitaires en vigueur. instagram @parea_production et @agence_parea

De 10 à 15€

♫ELECTRO♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



