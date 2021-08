Parea x Château la Tour d’Aigues Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues, 18 septembre 2021, La Tour-d'Aigues.

Le château accueille **Parea** pour cette première soirée de musiques électroniques, sur sa terrasse surplombant un panorama infini ! Si vous voulez la vivre avec nous, ça se passera le samedi 18 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine **C42L** | 18h30-20h Dans la chaleur de la house ou dans l’euphorie de la disco, C42L s’aventure volontiers dans des sonorite s afro empruntant des sentiers chime riques. L’invitation à la de couverte est l’essence même de ses sets, à la croise e des chemins des musiques e lectroniques. [[soundcloud.com/c42l](soundcloud.com/c42l)](soundcloud.com/c42l) **RORRE ECCO** | 20h-22h Re sidente sur Radio Grenouille, le caractère versatile des goûts musicaux d’Aurore lui permet de ne fermer la porte à aucun style ou genre. Elle part dans tous les -bons- sens, pour votre plus grand plaisir, de celui de vos pieds qui dansent jusqu’à votre tête qui pense. [[soundcloud.com/rorreecco](soundcloud.com/rorreecco)](soundcloud.com/rorreecco) **OMAKASE PRODUCTION** | 22h-00h Membres fondateurs du jeune label phocéen Omakase Recordings, DJs, producteurs et compagnons de route, Goldie B et Kumanope ont su nourrir chacune de leurs disciplines d’influences diverses et variées, du jazz à la house, du hiphop à la bass music et la ukg, en passant par les musiques africaines, caribéennes et latines. Lorsqu’ils se retrouvent à deux derrière les platines, le mariage de leurs cultures respectives s’impose comme une invitation au voyage, sans frontières de temps ni d’espace, à la découverte d’une notion universelle : le groove. [[soundcloud.com/omakaserecordings](soundcloud.com/omakaserecordings)](soundcloud.com/omakaserecordings) ● Tarif plein 10€ ● Adhérents et étudiants 7€ ● Gratuit pour les moins de 14 ans Le Château, 84240 La Tour-d’Aigues Parking sur place Bar et petite restauration

