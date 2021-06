Pardonnez-nous, on fait la fête ! Le Chapiteau, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Marseille.

Pardonnez-nous, on fait la fête !

Le Chapiteau, le dimanche 11 juillet à 16:00

Par politesse, on vous demande pardon pour cette fête… mais la vérité, c’est qu’on compte bien en profiter ! Ressors ton bob à fleur et ta banane à paillette on a quelque chose à fêter : le collectif le + fun, le + cool, le + smooth de France revient te faire kiffer en Open Air ! LINE UP : PARDONNEZ-NOUS [https://soundcloud.com/pardonnez-nous](https://soundcloud.com/pardonnez-nous) Pardonnez-nous, c’est avant tout une bande de pote mais aussi un collectif qui souhaitent insuffler au monde de la nuit un esprit de liberté et de tolérance décomplexée . La fête qu’on aime, tout simplement. Pardonnez-les pour leur SINGULARITÉ. Pardonnez-les pour leur LIBERTÉ. Pardonnez-les pour leur FOLIE ! Tout pour la musique, la danse, le plaisir et le partage. Par respect pour le voisinage, le set s’arrête à 22h00. Le Chapiteau ferme à 00h00. Arrivez tôt si vous voulez kiffer le son — La jauge étant très limitée, nous vous conseillons de prendre vos places en avance ! TARIF EARLY : 5€ + frais de loc TARIF NORMAL : 7€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/t48vtstt](https://tinyurl.com/t48vtstt) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Le port du masque est obligatoire en intérieur, n’oubliez pas de vous en munir d’un ! On s’aime, alors on fait attention les un.e.s aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5,59 / 7,59€

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T16:00:00 2021-07-11T23:59:00