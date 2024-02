PARDONNEZ-MOI, DOCTEUR COMÉDIE Salle Caba’retz Villeneuve-en-Retz, samedi 29 juin 2024.

PARDONNEZ-MOI, DOCTEUR COMÉDIE Salle Caba'retz Villeneuve-en-Retz

« Pardonner, le Père Toussaint n’en est plus capable. Comble de l’ironie pour un prêtre, il ne supporte plus de voir ses paroissiens réclamer l’absolution pour les mêmes péchés qu’ils répètent sans cesse ».

La compagnie Les Bons Amis vous dévoile sa toute nouvelle pièce pleine de rebondissements et

L’histoire :

Au bord des crises de nerfs et de foi, il décide, sur les conseils de son bon du curé , de se rendre chez le docteur Léon Piotier.

Ce psychiatre, athée, vit lui-même une grave crise conjugale avec son mari Cloud, un comédien qui peine à percer et se sent relégué au second rôle de sa propre vie. Ces deux spécialistes de l’âme humaine, que tout pourrait opposer, sauront-ils trouver le moyen de s’aider l’un l’autre ?

De son côté, Martine, une patiente de Léon et paroissienne du Père Toussaint, pense avoir trouvé une solution au malheur qui empoisonne sa vie: avouer le secret qui pèse sur sa conscience, peu importent les dégâts qu’elle occasionne.

Enfin, Igor, bon du curé et réfugié politique russe, tente de venir en aide à son bienfaiteur, le père Toussaint, tout en profitant de la misère des paroissiens.

De près ou de loin, chacun est lié aux histoires des autres. Ces personnages parviendront-ils à résoudre leurs problèmes ? Ou leurs intérêts personnels les pousseront-ils à l’individualisme ?

A travers les prismes de la psychologie et de la foi, cette comédie parle d’amour, de culpabilité, de mal-être, ainsi que des raisons qui motivent nos actes et nous poussent à avouer et à pardonner…

Une comédie écrite par César Ersac et mise en scène par Mathilde Berthier.

Interprêté avec beaucoup d’humour par Benjamin Bruneteau, (Docteur Léon Piotier), Franck Debos (Cloud Martel), César Ersac (Igor, Guy et René), Nathalie Douaud (Martine Schultze), et Ronan Pageot (Père Noël Toussaint).

Pratique :

réservation par mail à lesbonsamis44@gmail.com

réservation conseillée les places sont limitées.

Tarif unique à partir de 12ans: 7€ par personne.

Plus d’informations sur la page Facebook des Bons Amis ici

Salle Caba'retz Fresnay-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique

