PARDONNER, SE PARDONNER (VISITE DSN) Montpellier, samedi 16 mars 2024.

PARDONNER, SE PARDONNER (VISITE DSN) Montpellier Hérault

« Pardonner n’est pas facile, mais se pardonner à soi-même peut être encore plus difficile. Pourquoi gardons-nous en nous ces sentiments douloureux de ressentiment et de culpabilité ?

La psychologie bouddhiste nous enseigne la différence entre les états d’esprit utiles et ceux qui nous font souffrir inutilement. En comprenant cette distinction, nous pouvons apprendre à arrêter nos ruminations qui entretiennent notre souffrance, et découvrir notre véritable potentiel.

Ainsi, nous pouvons progresser vers une plus grande paix intérieure et nous améliorer en toute sérénité. »

Guèn Kelsang Eupamé, moine bouddhiste depuis plus de 23 ans, occupe le rôle d’enseignant principal au centre de méditation Kadampa France. En tant que directeur spirituel national de la Nouvelle Tradition Kadampa en France, il partage avec bienveillance et un cœur généreux la manière de mettre en pratique la sagesse tirée des enseignements de Bouddha dans notre vie quotidienne.

Horaires Samedi Séance 1 10h-11h15 / Collation 11h15-11h45 / Séance 2 11h45-13h

Séance 3 15h-16h15 / Collation 16h15-16h45 / Séance 4 16h45-18h

– Dimanche Séance 5 10h-11h15 / Collation 11h15-11h45 / Séance 6 11h45-13h

Séance 7 15h-16h15 / Collation 16h15-16h45 / Séance 8 16h45-18h 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

20 Rue du Carré du Roi

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

