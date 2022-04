Pardon Saint Mathurin à Plouyé. Plouyé, 8 mai 2022, Plouyé.

Pardon Saint Mathurin à Plouyé. Plouyé

2022-05-08 – 2022-05-08

Plouyé Finistère Plouyé

L’association “Les Amis de Saint Mathurin” organise dimanche 8 mai 2022, à partir de 10h30, le traditionnel Pardon de Saint Mathurin à Plouyé.

Au programme, messe, repas champêtre, exposition de coiffes et de broderies et jeux divers… Le tout dans la plus grande convivialité .

N’hésitez pas à vous joindre aux festivités !!!

#plouyé

+33 6 03 49 04 18

Plouyé

