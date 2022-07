Pardon Notre-Dame des Fleurs Forges de Lanouée Forges de Lanouée Catégories d’évènement: Forges de Lanouée

Morbihan

Pardon Notre-Dame des Fleurs Forges de Lanouée, 15 août 2022

Chapelle de Pomeleuc Village de Pomeleuc Forges de Lanouée Morbihan

2022-08-15 – 2022-08-15

Village de Pomeleuc Chapelle de Pomeleuc

Forges de Lanouée

Morbihan Forges de Lanouée Messe à 11h suivie de la procession et d’un repas. Diverses animations seront proposées tout l’après-midi : jeux anciens, notamment les quilles de Pomeleuc, et danses bretonnes. +33 2 97 75 36 39 Messe à 11h suivie de la procession et d’un repas. Diverses animations seront proposées tout l’après-midi : jeux anciens, notamment les quilles de Pomeleuc, et danses bretonnes. Village de Pomeleuc Chapelle de Pomeleuc Forges de Lanouée

