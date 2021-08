Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Pardon – Notre dame de l’Épine Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pardon – Notre dame de l’Épine Saint-Briac-sur-Mer, 29 août 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Pardon – Notre dame de l’Épine 2021-08-29 – 2021-08-29 Église de Saint-Briac Rue de l’Église

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer 9h30 : Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour la marche vers la chapelle de l’Épine. 11 h : Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Épine. Attention : Suppression de la messe de 11 h à l’église Dimanche 29 août 2021- 9h30 – Église de Saint-Briac +33 2 99 46 13 32 https://paroissedinardpleurtuit.fr/ete-et-spiritualite/les-pardons/ 9h30 : Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour la marche vers la chapelle de l’Épine. 11 h : Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Épine. Attention : Suppression de la messe de 11 h à l’église Dimanche 29 août 2021- 9h30 – Église de Saint-Briac dernière mise à jour : 2021-08-19 par

