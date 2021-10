Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PARDON ? Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 10 Un homme victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise celui de Camille. Mais peut-on vraiment guérir de telles blessures ? La pièce de théâtre « Pardon ? » ose parler de la pédocriminalité et de ses conséquences. Laurent Martinez raconte son histoire avec sincérité et honnêteté. Ce sont ses douleurs, ses traumatismes qui sont racontés. Aucun esprit de vengeance mais l’urgence de montrer la vérité pour se reconstruire, libérer la parole, aider ceux qui ne peuvent s’exprimer, prévenir la pédocriminalité. Alors que l’Église fait la lumière sur les abus vécus en son sein, Mgr Le Saux (évêque du Mans), dans la suite de la démarche de prévention, de formation et d’information, qu’il a entrepris depuis plusieurs années dans son diocèse, invite les acteurs de « Pardon ? » à jouer dans la Sarthe. (A partir de 15 ans) Dans la Sarthe du 23 au 25 novembre 2021.

3 représentations à 20 h 30 :

Mardi 23 novembre à Sablé, salle Madeleine Marie.

Mercredi 24 novembre au Mans, salle des Concerts.

