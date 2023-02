Pardon/fête de l’îlot St-Michel Impasse du Doué de Lormet Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-08-06 – 2023-08-06

Cotes-d’Armor Erquy Cette année, le Pardon a lieu pour la première fois au mois de Juillet avec la fête à Saint-Michel. Au programme : chants de marins, cercle celtique Fleur-d’Aulne, de Saint-Alban et des repas de coquilles, préparés par les bénévoles. Rendez-vous au parking des Hôpitaux, à partir de 10h30 pour la messe, suivie d’une procession vers la chapelle sans pouvoir y monter, malheureusement, à cause de la marée qui ne s’y prête pas. La fête se continuera par le repas où chacun choisit ce qui lui fait envie entre coquilles st-jacques, maquereaux (s’ils sont là), galettes saucisses, le tout avec ou sans frites. Bien sûr, sans oublier les desserts. Les buvettes seront là également pour se désaltérer et prendre un café. +33 2 96 72 14 03 Impasse du Doué de Lormet Chapelle Saint-Michel Erquy

