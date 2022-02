Pardon des camping-caristes Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan

Pardon des camping-caristes Malestroit, 26 août 2022, Malestroit. Pardon des camping-caristes Malestroit

2022-08-26 – 2022-08-26

Malestroit Morbihan Malestroit Malestroit ville amie des camping-cariste propose avec la Paroisse Saint Gilles un pardon des camping-caristes. Accueil, procession et bénédiction des camping-caristes dans leur camping-car, messe présidée par Mgr Raymond Centène sur la digue, soirée festive. www.pardonsdescampingcaristes.fr. contact@pardondescampingcaristes.fr +33 6 95 88 57 80 http://www.pardondescampingcaristes.fr/ Malestroit ville amie des camping-cariste propose avec la Paroisse Saint Gilles un pardon des camping-caristes. Accueil, procession et bénédiction des camping-caristes dans leur camping-car, messe présidée par Mgr Raymond Centène sur la digue, soirée festive. www.pardonsdescampingcaristes.fr. Malestroit

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Malestroit, Morbihan Autres Lieu Malestroit Adresse Ville Malestroit lieuville Malestroit Departement Morbihan

Malestroit Malestroit Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malestroit/

Pardon des camping-caristes Malestroit 2022-08-26 was last modified: by Pardon des camping-caristes Malestroit Malestroit 26 août 2022 Malestroit morbihan

Malestroit Morbihan