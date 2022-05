Pardon de St-Antoine et concert de Clarisse Lavanant Ploudiry Ploudiry Catégories d’évènement: 29800

Ploudiry 29800 Ploudiry Matinée : 10h30 : Procession et Messe du Pardon annuel. Animation par la chorale Mouez Bro Landi

12h00 : Vente traditionnelle d’andouilles aux enchères Restauration sur place Après midi : 15h30 : Concert de CLARISSE LAVANANT, auteure-compositrice-interprète, chansons et mélodies celtiques. Pour tout public. mesangroas.b@wanadoo.fr +33 6 74 93 11 21 Matinée : 10h30 : Procession et Messe du Pardon annuel. Animation par la chorale Mouez Bro Landi

