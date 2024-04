Pardon de Saint-Léger et feu d’artifice Rue Saint-Léger Riec-sur-Bélon, dimanche 7 juillet 2024.

Pardon de Saint-Léger et feu d’artifice Rue Saint-Léger Riec-sur-Bélon Finistère

Repas cochon grillé , servi à midi et des crêpes (blé noir et froment), dont la galette saucisse, en soirée animée par un groupe musical. En matinée, aura lieu la messe du pardon, et durant l’après-midi, des jeux sur le site de la chapelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 10:30:00

fin : 2024-07-07

Rue Saint-Léger Chapelle de Saint-Léger

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

L’événement Pardon de Saint-Léger et feu d’artifice Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2024-04-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS