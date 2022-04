Pardon de Saint Guénolé – Fête de la mer Fouesnant, 6 août 2022, Fouesnant.

Pardon de Saint Guénolé – Fête de la mer Cale de Beg-Meil Beg-Meil Fouesnant

2022-08-06 10:00:00 – 2022-08-07 Cale de Beg-Meil Beg-Meil

Fouesnant Finistère Fouesnant Finistère

Samedi 06 août :

Repas avec animation musicale

Dimanche 07 août : Pardon de Saint-Guénolé et fête de la mer

10h30 Messe en la Chapelle Saint-Guénolé

11h00 : Animation dans le bourg avec un bagad et un Cercle Celtique.

11h30 : marche en musique vers la Cale depuis la Chapelle accompagnée par le Bagad et le Cercle Celtique.

Bénédiction de la Mer et hommage aux marins disparus

Déjeuner repas champêtre (payant)

L’après-midi, animation musicale avec le bagad et le Cercle Celtique

Animation musicale

Buvette, crêpes

+33 2 98 51 18 88

