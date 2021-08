Pardon de Querrien La Prénessaye, 11 septembre 2021, La Prénessaye.

Pardon de Querrien 2021-09-11 – 2021-08-15 Sanctuaire marial Querrien

La Prénessaye Côtes d’Armor La Prénessaye

Querrien est le seul lieu d’apparition de la Vierge Marie authentifié en Bretagne.

Le sanctuaire marial est aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage. Le pardon de Querrien, rassemble chaque année quelque 10 000 personnes le 15 août et le dimanche qui suit le 8 septembre (fête de la nativité de Notre Dame).

Dimanche 15 août, la fête de l’Assomption et son Pardon seront célébrés par Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, avec la messe à 11 h, le chapelet à 14 h 30, les vêpres et le salut du Saint Sacrement à 15 h.

Pas de pass sanitaire demandé, masques obligatoires, pensez à votre gel hydroalcoolique.

sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr +33 2 96 25 94 44 http://sanctunotredametouteaide.catholique.fr/

