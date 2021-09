Tréguidel Tréguidel Côtes-d'Armor, Tréguidel Pardon de Pabu de Tréguidel Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Pour le Pardon de Pabu, profitez d’un repas convivial sous chapiteaux et de sa buvette. Le repas est de 13€ par adulte et 7€ par enfant. La messe se déroulera à 18:30.

Le repas est sur réservation au : 02 96 70 11 98 ou 02 96 70 15 24.

