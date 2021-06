Pardon de L’Isle Goudelin, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Goudelin.

Pardon de L’Isle 2021-07-10 – 2021-07-12

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin

3 jours de festivités sur la commune:

Samedi 10: Repas à partir de 19h00, veillée, messe à 22h00 puis descente de l’ange et tantad à la chapelle et enfin feu d’artifice.

Dimanche 11: Brocante, réservations au 06 45 19 11 96 ou 06 49 72 15 81.

Lundi 12: Baignade des chevaux à partir de 10h00, défilé des reines et repas champêtre du tennis de table.

Fête foraine sur les trois jours.

Sous réserve d’accord de la préfecture.

+33 2 96 65 32 53

