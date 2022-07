Pardon de L’Eglise St-Nonna Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Pardon de L’Eglise St-Nonna Penmarch, 3 juillet 2022, Penmarch. Pardon de L’Eglise St-Nonna

Le Bourg rue François Merrien Penmarch Finistère rue François Merrien Le Bourg

2022-07-03 10:30:00 – 2022-07-03

rue François Merrien Le Bourg

Penmarch

Finistère Saint-Nonna, disciple de Saint-Dewi, St patron du Pays de Galles, Nonna aurait été au 6ème siècle évêque d’Armagh en Hibernie (nom de l’Irlande à l’époque) avant de traverser la Manche sur un vaisseau de pierre (récit fréquent de ce type de traversée à l’époque) pour mener une vie de méditations en Armorique, l’actuelle Bretagne. Ce vaisseau de pierre (une stèle hémisphérique à cupules de l’âge du fer, posée à une cinquantaine de mètres de l’enclos de la chapelle) se trouverait à une cinquantaine de mètres de la chapelle Saint-Vio à Tréguennec dans le Pays Bigouden +33 2 98 58 62 92 Saint-Nonna, disciple de Saint-Dewi, St patron du Pays de Galles, Nonna aurait été au 6ème siècle évêque d’Armagh en Hibernie (nom de l’Irlande à l’époque) avant de traverser la Manche sur un vaisseau de pierre (récit fréquent de ce type de traversée à l’époque) pour mener une vie de méditations en Armorique, l’actuelle Bretagne. Ce vaisseau de pierre (une stèle hémisphérique à cupules de l’âge du fer, posée à une cinquantaine de mètres de l’enclos de la chapelle) se trouverait à une cinquantaine de mètres de la chapelle Saint-Vio à Tréguennec dans le Pays Bigouden rue François Merrien Le Bourg Penmarch

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Penmarch Finistère rue François Merrien Le Bourg Ville Penmarch lieuville rue François Merrien Le Bourg Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Pardon de L’Eglise St-Nonna Penmarch 2022-07-03 was last modified: by Pardon de L’Eglise St-Nonna Penmarch Penmarch 3 juillet 2022 Le Bourg rue François Merrien Penmarch Finistère

Penmarch Finistère