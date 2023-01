Pardon de Le Merzer Le Merzer Le Merzer Le Merzer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le Merzer

Pardon de Le Merzer Le Merzer, 17 septembre 2023, Le Merzer Le Merzer. Pardon de Le Merzer Le Merzer Côtes-d’Armor

2023-09-17 10:00:00 – 2023-09-18 18:00:00 Le Merzer

Côtes-d’Armor Le Merzer Pardon de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs organisé par le comité d’animation. défilé de vieux tracteurs, repas lard rôti-frites (sur réservation), exposition de vieux matériel agricole et démonstration de battage du blé à l’ancienne à l’aide de la batteuse Merlin (star du salon de Paris en 1900), démonstration de fabrication de cidre, tourneur sur bois, manège pour enfants (actionné par leurs parents). Concours de boules en doublettes (coupe + prix). Lundi, concours de boules : à 10h en pen eus pen, à 15h en doublettes. famille.lequernec@wanadoo.fr Le Merzer

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Le Merzer Autres Lieu Le Merzer Adresse Le Merzer Côtes-d'Armor Ville Le Merzer Le Merzer lieuville Le Merzer Departement Côtes-d'Armor

Le Merzer Le Merzer Le Merzer Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-merzer-le-merzer/

Pardon de Le Merzer Le Merzer 2023-09-17 was last modified: by Pardon de Le Merzer Le Merzer Le Merzer 17 septembre 2023 Côtes-d’Armor Le Merzer Le Merzer Côtes d'Armor

Le Merzer Le Merzer Côtes-d'Armor