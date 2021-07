Pardon de Lambour Pont-l’Abbé, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Pont-l'Abbé.

Pardon de Lambour 2021-07-25 – 2021-07-25

Pont-l’Abbé Finistère

Le Pardon de Lambour se tiendra en l’Eglise Saint-Jacques de Lambour, sous réserve de bonnes conditions météo. Ce monument historique de Pont-l’Abbé est emblématique de la révolte des bonnets rouges qui secoua le Pays Bigouden en 1675.

Vous pouvez la visiter tous les mercredis de l’été, en présence d’un guide conférencier. La visite dure 30 minutes et évoque l’Histoire et l’architecture de l’église. Livret jeu proposé sur place.

Un chantier de restauration est en cours au niveau du transept Sud, la fin des travaux est prévue pour fin septembre. Il est possible de faire un don pour contribuer à cette œuvre de restauration sur le site : www. fondation-patrimoine.org/2727 ou via un bon de souscription disponible dans les commerces de la ville.

+33 2 98 82 37 99

Le Pardon de Lambour se tiendra en l’Eglise Saint-Jacques de Lambour, sous réserve de bonnes conditions météo. Ce monument historique de Pont-l’Abbé est emblématique de la révolte des bonnets rouges qui secoua le Pays Bigouden en 1675.

Vous pouvez la visiter tous les mercredis de l’été, en présence d’un guide conférencier. La visite dure 30 minutes et évoque l’Histoire et l’architecture de l’église. Livret jeu proposé sur place.

Un chantier de restauration est en cours au niveau du transept Sud, la fin des travaux est prévue pour fin septembre. Il est possible de faire un don pour contribuer à cette œuvre de restauration sur le site : www. fondation-patrimoine.org/2727 ou via un bon de souscription disponible dans les commerces de la ville.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par