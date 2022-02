Pardon de la Sainte Anne Saint-Broladre Saint-Broladre Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pardon de la Sainte Anne Saint-Broladre, 24 juillet 2022, Saint-Broladre.
Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne de la Grève

2022-07-24

Saint-Broladre Ille-et-Vilaine Saint-Broladre Pardon de la Sainte-Anne à la chapelle Sainte-Anne de la Grève de Saint-Broladre : messe et procession religieuse. amis.steanne35@gmail.com Pardon de la Sainte-Anne à la chapelle Sainte-Anne de la Grève de Saint-Broladre : messe et procession religieuse. Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne de la Grève Saint-Broladre

